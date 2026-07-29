Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос временно оккупированного Крыма пока не входит в переговорную повестку дня.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Зеленский о Крыме

Во время разговора ведущий поинтересовался, затрагивается ли тема Крыма в рамках переговорного процесса. В ответ глава государства отметил, что в настоящее время этот вопрос не обсуждается. Однако подчеркнул, что остров остается неотъемлемой частью территории Украины.

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– К сожалению, нет. Или пока нет. Не знаю, посмотрим. Эта земля очень важна. Это наша территория. Это наша история, – сказал президент.

Он также подчеркнул, что Крым является украинской землей и местом, где находятся дома многих граждан Украины. В то же время, по словам Владимира Зеленского, самым важным остается сохранение человеческих жизней.

Президент не уточнил, может ли вопрос о деоккупации Крыма быть вынесен на переговоры на следующих этапах, однако подчеркнул, что позиция Украины относительно принадлежности полуострова остается неизменной.

Напомним, что в Белом доме прошла встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По словам американского лидера, удалось обсудить многие вопросы. В частности, президенты обсудили лицензии на производство перехватчиков систем Patriot и активизацию дипломатического процесса с Россией.

Источник : Fox News

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