Главное — не потерять людей: Зеленский объяснил, обсуждают ли Крым на переговорах
- Зеленский заявил, что вопрос Крыма пока не обсуждается на переговорах.
- Президент подчеркнул, что Крым остается территорией Украины.
- По его словам, самое важное для государства — сохранить жизнь украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос временно оккупированного Крыма пока не входит в переговорную повестку дня.
Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.
Зеленский о Крыме
Во время разговора ведущий поинтересовался, затрагивается ли тема Крыма в рамках переговорного процесса. В ответ глава государства отметил, что в настоящее время этот вопрос не обсуждается. Однако подчеркнул, что остров остается неотъемлемой частью территории Украины.
– К сожалению, нет. Или пока нет. Не знаю, посмотрим. Эта земля очень важна. Это наша территория. Это наша история, – сказал президент.
Он также подчеркнул, что Крым является украинской землей и местом, где находятся дома многих граждан Украины. В то же время, по словам Владимира Зеленского, самым важным остается сохранение человеческих жизней.
Президент не уточнил, может ли вопрос о деоккупации Крыма быть вынесен на переговоры на следующих этапах, однако подчеркнул, что позиция Украины относительно принадлежности полуострова остается неизменной.
Напомним, что в Белом доме прошла встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По словам американского лидера, удалось обсудить многие вопросы. В частности, президенты обсудили лицензии на производство перехватчиков систем Patriot и активизацию дипломатического процесса с Россией.