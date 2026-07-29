Президент США Дональд Трамп вважає, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті відбулася дуже добре.

Про це очільник Білого дому написав у соціальній мережі Truth Social.

Зустріч Трампа із Зеленським

За словами Трампа, під час зустрічі вони із Зеленським обговорили багато питань.

Зараз дивляться

– Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре, – стверджує очільник Білого дому.

За словами Зеленського, під час зустрічі з Трампом він обговорив ліцензії від США на виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot та “низку інших ідей, які можуть допомогти”. Він не уточнив, про що саме йдеться.

Переговори президентів України та США відбулися у закритому форматі, без залучення преси та подальших підсумкових заяв. Візит Зеленського до Білого дому тривав понад годину.

Як повідомляють медіа, у центрі уваги Зеленського та Трампа були дипломатичні шляхи припинення війни, а також імовірний приїзд спеціальних представників президента США до української столиці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.