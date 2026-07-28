Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot та активізацію дипломатичного процесу з Росією.

Про це заявив глава держави за підсумками зустрічі з американським лідером.

Зустріч Зеленського і Трампа 28 липня: що відомо

– Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України, – зазначив Зеленський.

Він додав, що під час переговорів з Дональдом Трампом мова йшла про ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot. Лідери обговорили також інші ідеї, “які можуть допомогти”.

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– Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку, – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський прибув до США на переговори з американським президентом.

Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що цей візит дає президенту України можливість посилити військову підтримку в період, коли відносини між Києвом і Вашингтоном є найтеплішими за останні кілька місяців.

Серед головних тем переговорів були зміцнення протиповітряної оборони та стратегічне партнерство між Україною і США.

Очікується, що після зустрічі в Білому домі Зеленський вирушить до Капітолія, де проведе переговори із сенаторами.

Президент України також зустрінеться з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

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