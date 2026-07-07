Шанс завершити активну фазу війни вже у 2026 році залишається.

Про це голова Офісу президента Кирило Буданов сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

Буданов про завершення активної фази війни: що заявив

Буданов наголосив, що наразі можливість завершення активної фази бойових дій зберігається, хоча ситуація істотно змінилася порівняно з весною.

Зараз дивляться

— Шанси є, і навесні був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу. Якщо сторони в цьому зацікавлені, — сказав він.

Водночас Буданов висловив думку, що Росія згодом також може бути зацікавлена у відновленні переговорного процесу.

— Я думаю, що через певний час — так, — відповів він на запитання, чи стане Москва зацікавленою в переговорах.

На його переконання, одним із чинників може стати політичний календар у США, однак він не є визначальним.

— Це один з факторів, але, повірте, це не найголовніше. Хоча і досить вагомо, — зазначив Буданов.

Він також погодився з тезою, що Росія може бути зацікавлена домовитися саме за президентства Дональда Трампа.

— Я загалом погоджуюсь із цією тезою… Але скільки часу у президента Трампа? У нього ще мінімум два роки, — сказав голова ОП.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наблизити завершення війни можуть системні удари по території Росії.

За його словами, якщо атаки на Москву стануть масштабнішими і змусять президента РФ Володимира Путіна залишити столицю, це може пришвидшити завершення війни.