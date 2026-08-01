У ніч на 1 серпня силам протиповітряної оборони вдалося збити лише одну російську балістичну ракету через нестачу ракет до систем Patriot.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку на Київ та низку регіонів України.

Зеленський про нестачу ракет до Patriot

Президент зазначив, що в ніч на 1 серпня росіяни запустили по Україні 185 ударних дронів та 35 ракет, із яких 27 були балістичними. Головною ціллю ворога був Київ, однак під ударом також перебували Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина, Полтавщина.

Зараз дивляться

– Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до Patriot. І саме дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує РФ завдавати таких ударів проти життя, – наголосив Володимир Зеленський.

Він закликав партнерів надати необхідні засоби ППО, оскільки вони зараз потрібні саме в Україні, а не “десь на складах для можливих сценаріїв”. Президент звернув увагу, що кожен пакет допомоги із антибалістикою зберігає життя людей.

Зеленський про наслідки нічної атаки на Київ 1 серпня

Президент також прокоментував наслідки масованої нічної атаки на Київ. Так, наслідки ударів зафіксували у семи районах столиці. Зокрема, пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви, а також об’єкти інфраструктури.

У місті спалахнуло багато пожеж, зараз тривають роботи з ліквідації наслідків удару.

– Відомо, що дев’ять людей загинули через цю атаку. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено. Всім, кому необхідно, медики надають допомогу, – додав Зеленський.

Як відомо, ворог бив по Києву балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше дев’ятьох загиблих та 30 постраждалих, серед яких четверо дітей.

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