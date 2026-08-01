В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив ударные беспилотники, баллистические, ракеты воздушного и наземного базирования разных типов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сколько ракет запустила РФ 1 августа

По информации ВС ВСУ, основным направлением российского удара стала Киевщина. Также под атаку попали Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская области.

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Всего радиотехнические войска зафиксировали 220 средств воздушного нападения – 35 ракет и 185 БпЛА разных типов.

Среди них:

четыре противокорабельных ракеты Циркон/Оникс (район пуска – Курская и Ростовская области России);

27 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская и Курская области России);

две противорадиолокационные ракеты Х-31 и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска – акватория Черного моря);

185 ударных беспилотников типа Shahed (в частности, реактивных), Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов Бандероль и дронов-имитаторов типа Пародия (по направлениям: Брянск, Курск и Орел в России, а также временно оккупированных территорий Украины – Донецка и Гвардейского в Крыму).

Сколько ракет сбила украинская ПВО

По состоянию на 09:30 силы противовоздушной обороны смогли сбить или подавить 156 целей – 2 ракеты и 154 беспилотника разных типов.

Среди них:

одна баллистическая ракета Искандер-М/С-400;

одна управляемая авиационная ракета Х-59/69;

154 беспилотника разных типов.

Как отмечают в воздушных силах ВСУ, российскую атаку отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько ракет РФ попали по целям

По предварительной информации, зафиксировали попадание четырех противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных беспилотника на 21 локацию.

Также произошло падение сбитых или обломков на двух локациях. Кроме того, три ракеты не достигли своих целей.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что российская атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве Украины находятся вражеские беспилотники.

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