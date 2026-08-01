Массированная атака 1 августа: РФ выпустила по Украине 35 ракет и 185 БпЛА
- В ночь на 1 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, выпустив 220 средств воздушного нападения, среди которых 35 ракет разных типов и 185 БпЛА, с основным направлением удара по Киевщине.
- По утрам силам ПВО удалось сбить и обезвредить 156 вражеских целей, в частности две ракеты и 154 беспилотника, однако отбитие воздушной атаки все еще продолжается.
В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив ударные беспилотники, баллистические, ракеты воздушного и наземного базирования разных типов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Сколько ракет запустила РФ 1 августа
По информации ВС ВСУ, основным направлением российского удара стала Киевщина. Также под атаку попали Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская области.
Всего радиотехнические войска зафиксировали 220 средств воздушного нападения – 35 ракет и 185 БпЛА разных типов.
Среди них:
- четыре противокорабельных ракеты Циркон/Оникс (район пуска – Курская и Ростовская области России);
- 27 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская и Курская области России);
- две противорадиолокационные ракеты Х-31 и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска – акватория Черного моря);
- 185 ударных беспилотников типа Shahed (в частности, реактивных), Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов Бандероль и дронов-имитаторов типа Пародия (по направлениям: Брянск, Курск и Орел в России, а также временно оккупированных территорий Украины – Донецка и Гвардейского в Крыму).
Сколько ракет сбила украинская ПВО
По состоянию на 09:30 силы противовоздушной обороны смогли сбить или подавить 156 целей – 2 ракеты и 154 беспилотника разных типов.
Среди них:
- одна баллистическая ракета Искандер-М/С-400;
- одна управляемая авиационная ракета Х-59/69;
- 154 беспилотника разных типов.
Как отмечают в воздушных силах ВСУ, российскую атаку отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Сколько ракет РФ попали по целям
По предварительной информации, зафиксировали попадание четырех противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных беспилотника на 21 локацию.
Также произошло падение сбитых или обломков на двух локациях. Кроме того, три ракеты не достигли своих целей.
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что российская атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве Украины находятся вражеские беспилотники.