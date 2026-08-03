Російські підприємства, які виробляють балістичну зброю, досі не перебувають під глобальними жорсткими санкціями світу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

Зеленський про санкції проти РФ за виробництво балістики

За словами Зеленського, деякі ключові російські підприємства, які виробляють балістику, досі не перебувають під санкціями США, Великої Британії, Японії, Швейцарії та інших юрисдикцій.

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– Із 17 ключових російських підприємств, які задіяні у виробництві балістичних ракет, більшість, на жаль, можуть користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів, – заявив він.

Як стверджує президент, кожен бачить з боку Росії балістичну загрозу, яка лише збільшується. Але російські підприємства-виробники балістики досі не перебувають під глобальними жорсткими санкціями світу.

Зеленський звернув увагу, що одним із найгірших наслідків російської війни проти України та наслідком іранської тактики є те, що потенційні агресори у світі бачать, якої шкоди життю може завдати балістика.

Він дійшов до висновку, що балістична загроза у світі лише зростатиме, тому всі спроможності для захисту мають ставати сильнішими.

Український антибалістичний проєкт Фрея здатен стати основою для спільної інтегрованої оборони всієї Європи, адже є оперативним у виробництві та перевіреним в реальних бойових умовах.

Як зазначив Зеленський, Україна відповідає за виготовлення ракет і пускових установок, тоді як європейські партнери забезпечують комплекс радарами та сенсорами.

До антибалістичної коаліції вже увійшли 10 країн, зокрема Україна, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія, а також 12 провідних компаній-виробників. Президент стверджує, що проєкт залишається відкритим для нових учасників.

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