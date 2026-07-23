Україна розпочала роботу над 22-м пакетом санкцій проти Росії. До нього планують включити матеріали та докази викрадення Росією українських дітей.

Серед санкційних заходів передбачена реакція на проведення виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив уповноважений президента з санкційної політики Владислав Власюк.

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Україна працює на 22-м пакетом санкцій проти РФ

– Щойно мені написали з Єврокомісії. Затвердили (21-й пакет санкцій, – Ред.). Все остаточно, відбулося голосування, все формально і юридично повністю закінчено. 21-й пакет чинний і десь протягом півгодини його публікують. І так, ми почали роботу над 22-м пакетом. Насправді почали роботу ще місяць тому, – розповів Власюк.

За його словами, до нового санкційного пакета увійдуть не тільки конкретні пропозиції, а й матеріали та докази, на підставі яких ухвалюватимуть безпосередні санкційні рішення.

Власюк додав, що у вересні буде проміжний пакет стосовно викрадачів дітей та санкційна відповідь на проведення так званих виборів на ТОТ України.

– Я відверто можу пообіцяти і гарантувати всім тим, хто бере участь у виборах до Держдуми Росії на окупованих територіях України, – ви майже гарантовано опинитесь у санкціях не лише України, а і Євросоюзу, – зазначив він.

На думку уповноваженого президента з санкційної політики, до кінця жовтня “будемо підходити” до 22-го пакету санкцій.

Що буде входити в 22-й пакет санкцій проти Росії

За словами Власюка, 22-й пакет міститиме великий фінансовий блок і блок, присвячений військово-промисловому комплексу. Він має стати найбільшим з огляду на невирішену проблему з отриманням Росією західних компонентів.

Енергетичний блок залежатиме не лише від ЄС, а більшою мірою від США та Ірану.

Крім того, 22-й пакет санкцій передбачатиме заборону на в’їзд безпосереднім учасникам СВО. Україна наполягає, щоб таке обмеження поширювалося на всіх комбатантів.

Уповноважений зазначив, що ця пропозиція не викликає заперечень. Однак складно було запропонувати конкретний механізм її реалізації, зокрема визначити, яким саме чином перевіряти належність людини до комбатантів або її участь у бойових діях.

Нагадаємо, посли ЄС 23 липня погодили 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Керівниця європейської дипломатії Кая Каллас назвала його найпотужнішим за останні чотири роки. До санкційних списків внесли 218 позицій, серед яких 90 банків, криптоплатформи та нафтотрейдери у третіх країнах.

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