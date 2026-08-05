Уночі проти 5 серпня РФ завдала чергового ракетного удару по Києву. Під час нічної атаки на Україну ворог застосував 115 безпілотників та 28 ракет.

На наслідки обстрілів по Києву відреагували й зірки українського шоубізнесу.

Атака на Київ 5 серпня: реакція зірок українського шоубізнесу

Акторка Наталка Денисенко зізналася, що через постійні російські атаки українцям доводиться жити в “режимі виживання”. За словами артистки, попри важку реальність та виснаження, вона намагається триматися та продовжує працювати.

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— Важкувато вставати о 6-й ранку на роботу після балістичного обстрілу. Скажу чесно, я навіть не заходила в новини, психіка на грані через цей “режим виживання”, — поділилася зірка в Instagram.

Свої співчуття постраждалим та сім’ям загиблих в Києві висловив співак Дмитро Монатик.

— Чергова жахлива ніч для Києва. Скільки горя… Щиро співчуваю всім постраждалим, сім’ям та близьким загиблих, — написав артист в Instagram.

До слів підтримки постраждалим від ракетної атаки 5 серпня долучилася й телеведуча Леся Нікітюк. Вона опублікувала карту з траєкторією польоту російських ракет та дронів, які атакували Київ і регіон із кількох напрямків.

— Багато поранених та загиблих… Мої співчутття, — написала зірка в Instagram.

Акторка Катерина Кузнецова теж залишила реакцію на атаку на Київ сьогодні, 5 серпня. Зірка поділилася відео наслідків обстрілу, зазначивши, що це не “фільм”, а справжній ракетний удар по мирному місту.

— Це не фільм — це російська касетна балістика по мирному місту. Слова зайві… Київ: 05.08.2026 рік, — написала акторка в Instagram.

Співачка KOLA також відреагувала на наслідки ворожого обстрілу Києва, висловивши співчуття постраждалим та сім’ям загиблих.

— Мої співчуття рідним загиблих і всім постраждалим… Це просто якийсь страшний жах був вночі, — відреагувала співачка в Instagram.

Фото: ДСНС, Дмитро Монатик, KOLA

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