Ночная атака РФ: ПВО сбила 114 из 147 вражеских дронов
В ночь на 7 августа Россия атаковала Украину 147 ударными дронами. ПВО сбила 114 беспилотников, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 7 августа
Ночная атака на Украину 7 августа осуществлялась с помощью 147 ударных БПЛА типа Шахед (в т. ч. реактивных), Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия со следующих направлений:
- Орел (РФ);
- Курск (РФ);
- Приморско-Ахтарск (РФ);
- ВО Донецк;
- Гвардейское (ВОТ АР Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предварительно известно, что украинские защитники сбили и/или подавили 114 вражеских БПЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
– Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА в 15 точках, а также падение обломков в 4 точках, – отмечается в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1 210 российских оккупантов.