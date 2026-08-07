В ночь на 7 августа Россия атаковала Украину 147 ударными дронами. ПВО сбила 114 беспилотников, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 7 августа

Ночная атака на Украину 7 августа осуществлялась с помощью 147 ударных БПЛА типа Шахед (в т. ч. реактивных), Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия со следующих направлений:

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Орел (РФ);

Курск (РФ);

Приморско-Ахтарск (РФ);

ВО Донецк;

Гвардейское (ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно известно, что украинские защитники сбили и/или подавили 114 вражеских БПЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

– Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА в 15 точках, а также падение обломков в 4 точках, – отмечается в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1 210 российских оккупантов.

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