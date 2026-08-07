Понад 1 700 км від України: дрони атакували склад Wildberries в Єкатеринбурзі
- Дрони атакували логістичний комплекс Wildberries в Єкатеринбурзі, на об'єкті виникла пожежа.
- Єкатеринбург розташований більш ніж за 1700 км від кордону з Україною, перед атакою в регіоні оголосили безпілотну небезпеку.
Безпілотники атакували логістичний комплекс російського маркетплейсу Wildberries у Єкатеринбурзі. Після удару на об’єкті спалахнула пожежа.
Про це повідомляють російський Telegram-канал ASTRA та моніторингові канали.
Атака дронів на склад Wildberries у Єкатеринбурзі
За інформацією очевидців, після атаки до логістичного комплексу прибули численні пожежні розрахунки та поліцейські екіпажі. Повідомляється, що займання виникло на першому блоці складського комплексу.
Єкатеринбург розташований більш ніж за 1 700 кілометрів від кордону з Україною.
Ще до атаки Росавіація запровадила тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків в аеропорту Кольцово. Водночас губернатор Свердловської області Денис Паслер оголосив у регіоні режим безпілотної небезпеки.
У Wildberries підтвердили факт атаки на логістичний об’єкт.
– На логістичному об’єкті компанії в Єкатеринбурзі Свердловської області працюють пожежні, через атаку виникло займання. На об’єкті була проведена завчасна евакуація. Прийом поточних поставок тимчасово обмежений, їх перенаправили на інші об’єкти, – заявили у компанії.
Про постраждалих або масштаби пошкоджень офіційно не повідомлялося.
Останнім часом українські далекобійні безпілотники дедалі частіше уражають військові, промислові та логістичні об’єкти в глибині території Росії. Російська влада регулярно запроваджує обмеження на роботу аеропортів під час таких атак, а підприємства повідомляють про тимчасове припинення роботи через загрозу ударів.
Нагадаємо, 5 серпня один із найбільших логістичних центрів Wildberries у РФ охопила пожежа після атаки БпЛА.