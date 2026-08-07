Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 210 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 7 серпня 2026 року

особового складу – близько 1 455 420 (+1 210) осіб;

танків – 12 247 (+1) од;

бойових броньованих машин – 25 098 (+11) од;

артилерійських систем – 47 522 (+67) од;

РСЗВ – 2 008 (+2) од;

засобів ППО – 1 550 (+3) од;

літаків – 439 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 447 855 (+1 589) од;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од;

кораблів/катерів – 34 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 131 068 (+386) од;

спеціальної техніки – 4 502 (+6) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 626-ту добу.

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