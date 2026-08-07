Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 7 серпня: ЗСУ знищили 1 210 окупантів та понад 1,5 тис. БпЛА
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 210 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 7 серпня 2026 року
- особового складу – близько 1 455 420 (+1 210) осіб;
- танків – 12 247 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 25 098 (+11) од;
- артилерійських систем – 47 522 (+67) од;
- РСЗВ – 2 008 (+2) од;
- засобів ППО – 1 550 (+3) од;
- літаків – 439 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 447 855 (+1 589) од;
- крилатих ракет – 5 007 (+0) од;
- кораблів/катерів – 34 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 131 068 (+386) од;
- спеціальної техніки – 4 502 (+6) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 626-ту добу.
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