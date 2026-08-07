На Одещині планують розгорнути морський щит BlueDragon, який працюватиме за принципом “дрони збиватимуть дрони”.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів генеральний директор данської компанії BlueShadow Чарльз Махер.

Морський щит BlueDragon над Одещиною: що відомо

За словами Чарльза Махера, BlueDragon — це багаторівнева система захисту, у якій морські безпілотні платформи запускають дрони-перехоплювачі для знищення повітряних цілей ще до того, як вони наблизяться до узбережжя.

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Він пояснив, що система створюється насамперед для захисту портів Одеси, Чорноморська та Південного від масованих атак РФ.

За словами розробника, комплекс уже адаптують до нової загрози — реактивних Шахедів. Для цього компанія співпрацює з виробниками спеціальних дронів-перехоплювачів, здатних збивати швидкісні цілі.

Водночас Махер наголосив, що BlueDragon не замінить класичну протиповітряну оборону, адже система не призначена для перехоплення балістичних ракет.

За попереднім планом, сертифікацію Міністерства оборони України комплекс може пройти наприкінці 2026 року, а перші системи можуть стати на бойове чергування навесні 2027-го.

Росія регулярно атакує Одеську область ударними безпілотниками та ракетами, завдаючи ударів по цивільній і портовій інфраструктурі, підприємствах та житлових районах.

Зокрема, у ніч на 5 серпня російські дрони атакували Одеський район.

Один із безпілотників влучив по території підприємства, де спалахнула пожежа та загорілися автомобілі. Тоді загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення, сімох із них госпіталізували.

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