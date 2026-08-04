У передмісті Одеси вдень 4 серпня російські війська завдали ракетного удару по району поблизу ринку. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одесу 4 серпня

Перед вибухами в Одесі Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. А за кілька хвилин зафіксували швидкісну ціль в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

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Близько 11:30 в Одесі пролунав вибух. Згодом стало відомо, що російські війська вдарили ракетами по людному місцю в передмісті.

За словами Олега Кіпера, внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Станом на 12:00 відомо про трьох постраждалих. Поранення дістали чоловіки віком 42, 45 та 81 рік. Медики попередньо оцінюють їхній стан як середньої тяжкості та надають усю необхідну допомогу.

Наразі фахівці продовжують обстежувати територію, а інформація щодо масштабів руйнувань і можливих інших постраждалих уточнюється.

1 серпня росіяни атакували Одесу ударними дронами, зафіксовано влучання в житловий будинок. Внаслідок російського удару постраждали троє людей: 28-річний і 30-річний чоловіки та 18-річний хлопець. Їх госпіталізували з термічними опіками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 623-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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