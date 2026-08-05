Унаслідок російської атаки на Одеський район 5 серпня ударними безпілотниками загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеський район 5 серпня: що відомо

Унаслідок удару на території одного з підприємств в Одеському районі загорілися автомобілі. Пожежі, що виникли після атаки, рятувальники оперативно ліквідували.

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За попередніми даними, унаслідок атаки на Одеський район сьогодні, 5 серпня, загинула одна людина. Ще восьмеро людей дістали травми.

Сімох постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення.

Остаточні наслідки атаки на Одеський район 5 серпня встановлюють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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