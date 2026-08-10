У ніч проти 6 серпня на Дніпропетровщині знімальна група телеканалу СТБ, військовослужбовці та пресофіцер потрапили під атаку російських FPV-дронів.

Про це ІМІ повідомила власна кореспондентка СТБ Анастасія Вільхова.

Журналістів СБУ атакували БпЛА на Дніпропетровщині

Уночі 6 серпня знімальна група СТБ виїхала з Дніпра до одного з населених пунктів Дніпропетровщини, де мала зустрітися з пресофіцером.

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Після зустрічі кореспондентка Анастасія Вільхова та оператор Олександр Дубина пересіли в пікап військових.

Разом вони вирушили на позиції артилеристів 147 окремої артилерійської бригади, де журналісти планували зняти репортаж про роботу військовослужбовців.

Близько п’ятої ранку автомобіль їхав порожньою трасою, коли один із військових помітив на детекторі дронів їхню автівку.

– Я не знаю насправді, скільки ми не доїхали до позиції, але ми не доїхали. Хлопці-військові побачили в “чуйці” нашу машину. Кажуть: Стоп-стоп-стоп, вистрибуємо! І ми вистрибуємо з автівки всі, – розповіла Анастасія Вільхова.

За словами журналістки, вона, оператор та пресофіцер перебували в задній частині пікапа. У пресофіцера заклинило дверцята, тому всі троє були змушені вибиратися з автомобіля через один бік.

– А там голе поле, ну реально, от голе поле і цей безпілотник. Ми розбігаємося всі. Цей безпілотник кружляє, а потім гатить прямо по машині нашій, залишаючи нас без зв’язку, по Starlink, по всьому бахнув. Машина починає димітися. Там же другий безпілотник, вони ж по два літають. І це все в сутінках, не ніч глуха, але ще темно, – розповіла журналістка.

Поблизу місця атаки були лише два дерева, які, як зазначила Вільхова, більше нагадували високі кущі.

Військові розуміли, що за кілька хвилин можуть з’явитися нові дрони, тому вирішили разом із журналістами сховатися в полі соняхів та повзти вглиб.

До найближчої посадки було близько трьох кілометрів, а до місця дислокації підрозділу – ще значно далі. Пройти цю відстань відкритою місцевістю було небезпечно.

– Через хвилин, може, там сім почали знову безпілотники два летіти. Хлопці знищують один безпілотник, знищують другий, а ти так лежиш, думаєш: блін, він над тобою чи не над тобою? І ми п’ятеро повземо по цьому полю, – пригадала Вільхова.

Вона розповіла, що військовослужбовці збивали дрони, частина з яких падала приблизно за 10 метрів від людей.

У цей час журналістка намагалася сховати мікрофон із яскраво-червоним логотипом СТБ. Вона розуміла, що якщо російські оператори дронів визначать, що їхньою ціллю є медійники, кількість безпілотників може зрости в рази.

Оператор Олександр Дубина весь цей час продовжував фільмувати атаку дронів.

Приблизно через 40 хвилин після початку атаки група почула автомобіль, який їхав трасою.

– Повземо і чуємо звук, наче машина, і військові кажуть: Машина! І вони, ці чуваки в машині, пропускають нас чотирьох і випадково помічають п’ятого, п’яту людину. Тільки тому і зупинилися, – розповіла Вільхова.

За словами журналістки, військові, які їхали трасою, спочатку не збиралися вирушати в цей час. Через велику кількість дронів вони змінили плани й поїхали на позиції вже вранці. Дорогою військові побачили дим від підбитого пікапа та вирішили перевірити, що сталося.

– Їдуть трасою і бачать, що якась машина димиться, наша. Вирішили глянути, що там. І побачили нас. Вони кажуть: Швидко, біжіть сюди, – згадує журналістка.

Нагадаємо, команда німецького видання Welt потрапила під удар російського безпілотника Ланцет у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинув український військовослужбовець.

Фото: ІМІ

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