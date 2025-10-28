Команда німецького видання Welt постраждала внаслідок атаки російського дрона Ланцет у Дніпропетровській області у середині жовтня. Через удар загинув один український військовослужбовець.

Команда Welt постраждала від удару дрона РФ

Як пише Welt, знімальна група готувала матеріал з мобільною групою української протиповітряної оборони (ППО) у відкритому полі, коли російський дрон атакував військовий транспортний засіб, який супроводжував команду репортерів.

Зазначається, що оператор групи Віктор Лисенко встиг зафіксувати на відеозапис момент удару безпілотника та наступні хвилини після цього.

У виданні повідомляють, що атака російського дрона відбулася 13 жовтня близько 21:35 за місцевим часом у Дніпропетровській області. Це було на відстані приблизно за 25-30 кілометрів від лінії зіткнення.

У момент вибуху команда журналістів перебувала всього за кілька метрів від трьох військовослужбовців.

Внаслідок атаки загинув 48-річний солдат української ППО, а ще один дістав тяжкі поранення і втратив ногу.

Через удар дрона Іван, продюсер Welt, зазнав поранень обох ніг від металевих осколків. Йому надали невідкладну допомогу та прооперували у медичному закладі.

Головний репортер Welt Ібрагім Набер і оператор Віктор Лисенко дістали легкі поранення. Під час знімання вся команда мала розпізнавальні знаки представників преси.

Zu dem russischen Angriff kam es im Osten der #Ukraine, 25 bis 30 Kilometer hinter der Kontaktlinie. Wir befanden uns zum Zeitpunkt des Einschlags wenige Meter von der Besatzung des dreiköpfigen Flugabwehrteams entfernt, da kurz zuvor ein Interview geführt worden war. pic.twitter.com/rdhIDGzhpf — Ibrahim Naber (@IbraNaber) October 27, 2025

3 жовтня стало відомо про загибель французького фотожурналіста Антоні Лаллікана внаслідок атаки російського FPV-дрона у Донецькій області. У той день український фоторепортер Георгій Іванченко дістав поранення.

Фото: Ibrahim Naber

