В ночь на 6 августа в Днепропетровской области съемочная группа телеканала СТБ, военнослужащие и пресс-офицер попали под атаку российских FPV-дронов.

Об этом ИМИ сообщила собственная корреспондентка СТБ Анастасия Вильхова.

Журналистов СБУ атаковали БпЛА в Днепропетровской области

Ночью 6 августа съемочная группа СТБ выехала из Днепра в один из населенных пунктов Днепропетровской области, где должна была встретиться с пресс-офицером.

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После встречи корреспондентка Анастасия Вильхова и оператор Александр Дубина пересели в пикап военных.

Вместе они отправились на позиции артиллеристов 147 отдельной артиллерийской бригады, где журналисты планировали снять репортаж о работе военнослужащих.

Около пяти часов утра автомобиль ехал по пустой трассе, когда один из военных заметил на детекторе дронов их автомобиль.

— Я не знаю на самом деле, сколько мы не доехали до позиции, но мы не доехали. Ребята-военные увидели в “чуйке” нашу машину. Говорят: Стоп-стоп-стоп, выпрыгиваем! И мы выпрыгиваем из автомобиля все, — рассказала Анастасия Вильхова.

По словам журналистки, она, оператор и пресс-офицер находились в задней части пикапа. У пресс-офицера заклинило дверцу, поэтому все трое были вынуждены выбираться из автомобиля через одну сторону.

— А там голое поле, ну реально, вот голое поле и этот беспилотник. Мы разбегаемся все. Этот беспилотник кружит, а потом бьет прямо по нашей машине, оставляя нас без связи, по Starlink, по всему бахнул. Машина начинает дымиться. Там же второй беспилотник, они же по два летают. И это все в сумерках, не глухая ночь, но еще темно, — рассказала журналистка.

Поблизости от места атаки были только два дерева, которые, как отметила Вильхова, больше напоминали высокие кусты.

Военные понимали, что через несколько минут могут появиться новые дроны, поэтому решили вместе с журналистами спрятаться в поле подсолнухов и ползти вглубь.

До ближайшей посадки было около трех километров, а до места дислокации подразделения — еще значительно дальше. Пройти это расстояние по открытой местности было опасно.

— Через минут, может, там семь начали снова беспилотники два лететь. Ребята уничтожают один беспилотник, уничтожают второй, а ты так лежишь, думаешь: блин, он над тобой или не над тобой? И мы впятером ползем по этому полю, — вспомнила Вильхова.

Она рассказала, что военнослужащие сбивали дроны, часть из которых падала примерно в 10 метрах от людей.

В это время журналистка пыталась спрятать микрофон с ярко-красным логотипом СТБ. Она понимала, что, если российские операторы дронов определят, что их целью являются медийщики, количество беспилотников может вырасти в разы.

Оператор Александр Дубина все это время продолжал снимать атаку дронов.

Примерно через 40 минут после начала атаки группа услышала автомобиль, который ехал по трассе.

— Ползем и слышим звук, вроде машина, и военные говорят: Машина! И они, эти чуваки в машине, пропускают нас четверых и случайно замечают пятого, пятого человека. Только поэтому и остановились, — рассказала Вильхова.

По словам журналистки, военные, которые ехали по трассе, сначала не собирались отправляться в это время. Из-за большого количества дронов они изменили планы и поехали на позиции уже утром. По дороге военные увидели дым от подбитого пикапа и решили проверить, что произошло.

— Едут по трассе и видят, что какая-то машина дымится, наша. Решили посмотреть, что там. И увидели нас. Они говорят: Быстро, бегите сюда, — вспоминает журналистка.

Напомним, команда немецкого издания Welt подверглась удару российского беспилотника Ланцет в Днепропетровской области. В результате атаки погиб украинский военнослужащий.

Заодно замена зроблена у всіх словах: съемочная, съемочная, еще, все, ползем, бьет, дымиться тощо.

Фото: ИМИ

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