Французький фотожурналіст Антоні Лаллікан загинув від ворожого дрона на Донеччині
У Донецькій області внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан. Український фоторепортер Георгій Іванченко отримав поранення.
Про це повідомила 4-та окрема важка механізована бригада.
На Донеччині загинув фотожурналіст Антоні Лаллікан
За даними військових, обидва журналісти були одягнені у захисне спорядження та мали маркування PRESS на бронежилетах, яке вказувало на їхню професійну діяльність.
У бригаді наголосили, що удар по представниках преси був свідомим і прицільним, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.
Європейська та Міжнародна федерації журналістів (EFJ-IFJ) засудили атаку та закликали провести ретельне розслідування для встановлення винних.
Там уточнили, що напад стався о 9:20. Федерації наголосили, що це перший задокументований випадок загибелі журналіста від удару дрона.
За інформацією Clash Report, Лаллікан загинув неподалік від Дружківки.
Фотожурналіст із 2022 року висвітлював війну в Україні, працюючи поруч із українськими військовими.
Антоні Лаллікан став четвертим французьким медійником, який загинув від рук російських окупантів.
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив смерть фотожурналіста та висловив співчуття українською і французькою мовами.
– Наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан супроводжував українську армію на фронті опору. З глибоким сумом я дізнався про його загибель внаслідок атаки російських безпілотників, – написав Макрон у соцмережі X.
Антоні Лаллікан родом із Парижа. Його світлини публікувалися у провідних міжнародних виданнях, серед яких Le Monde, Le Figaro, Libération, Der Spiegel, Zeit, Die Welt, La Presse та інші.
У січні 2025 року він був відзначений премією Віктора Гюго за репортаж Раптом небо потемніло, присвячений війні в Україні.
Фото: Сергій Томіленко