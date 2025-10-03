У Донецькій області внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан. Український фоторепортер Георгій Іванченко отримав поранення.

Про це повідомила 4-та окрема важка механізована бригада.

На Донеччині загинув фотожурналіст Антоні Лаллікан

За даними військових, обидва журналісти були одягнені у захисне спорядження та мали маркування PRESS на бронежилетах, яке вказувало на їхню професійну діяльність.

У бригаді наголосили, що удар по представниках преси був свідомим і прицільним, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Європейська та Міжнародна федерації журналістів (EFJ-IFJ) засудили атаку та закликали провести ретельне розслідування для встановлення винних.

Там уточнили, що напад стався о 9:20. Федерації наголосили, що це перший задокументований випадок загибелі журналіста від удару дрона.

За інформацією Clash Report, Лаллікан загинув неподалік від Дружківки.

Фотожурналіст із 2022 року висвітлював війну в Україні, працюючи поруч із українськими військовими.

Антоні Лаллікан став четвертим французьким медійником, який загинув від рук російських окупантів.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив смерть фотожурналіста та висловив співчуття українською і французькою мовами.

– Наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан супроводжував українську армію на фронті опору. З глибоким сумом я дізнався про його загибель внаслідок атаки російських безпілотників, – написав Макрон у соцмережі X.

Антоні Лаллікан родом із Парижа. Його світлини публікувалися у провідних міжнародних виданнях, серед яких Le Monde, Le Figaro, Libération, Der Spiegel, Zeit, Die Welt, La Presse та інші.

У січні 2025 року він був відзначений премією Віктора Гюго за репортаж Раптом небо потемніло, присвячений війні в Україні.

