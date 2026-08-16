Швейцарія надасть фінансову допомогу для захисту та відновлення Києво-Печерської лаври, яка зазнала пошкоджень унаслідок російського удару. Кошти передадуть через ЮНЕСКО.

Швейцарія профінансує відбудову Києво-Печерської лаври після удару РФ

Як повідомив делегат уряду Швейцарії в Україні Жака Жербе, про рішення оголосили під час заходів у Києві, присвячених 975-річчю святині.

Йдеться про 600 тис. швейцарських франків, що становить приблизно $730 тис.

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За словами Жербе, фінансування спрямують на заходи із захисту та відновлення Києво-Печерської лаври.

Представник Швейцарії також розповів про зустріч із міністеркою культури України Тетяною Бережною та генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані, під час якої сторони обговорили питання збереження української культурної спадщини.

Рішення Берна привітав виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Він звернув увагу на особливе значення такої підтримки на тлі російських атак на українські пам’ятки культури.

За його словами, лише за два місяці до відзначення 975-річчя Лавра зазнала російського удару.

Сибіга наголосив, що в той час, коли Росія намагається руйнувати культурну спадщину України та завдавати удару по українській ідентичності, міжнародні партнери допомагають зберігати історичні пам’ятки для наступних поколінь.

Український дипломат подякував Швейцарії за підтримку та солідарність, а також Жаку Жербе за участь у ювілейних заходах у Києві.

За словами Сибіги, спільні зусилля України та її партнерів спрямовані не лише на збереження національної спадщини, а й на захист важливої частини культурного надбання Європи та світу.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши 611 БпЛА та 70 ракет. Сили ППО знешкодили 582 безпілотники та 50 ракет.

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