Російські війська в ніч на 15 червня здійснили один із наймасштабніших обстрілів Україні за останній час, застосувавши 681 засіб повітряного нападу, серед яких балістичні та крилаті ракети, а також понад шість сотень безпілотників.

Факти ICTV розповідають про наслідки російської атаки на Україну 15 червня.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з вечора 14 червня ворог випустив по Україні 70 ракет різних типів та 611 ударних і імітаційних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 632 повітряні цілі, зокрема 50 ракет і 582 безпілотники.

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Обстріл Києва

Головною ціллю російського удару цієї ночі стала столиця. У Києві загинули щонайменше п’ятеро людей, ще понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Внаслідок обстрілу у місті виникло 26 пожеж загальною площею майже 6 тис. кв. м. Пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, об’єкти інфраструктури, освітні заклади та підприємства.

Серед пошкоджених об’єктів — приміщення Вищого антикорупційного суду, один із цехів Національної кіностудії імені Олександра Довженка та інноваційний сортувальний термінал Нової пошти.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тис. споживачів.

Окремо російський удар зачепив територію Києво-Печерської лаври. Пошкоджень зазнав Успенський собор — пам’ятка, що входить до об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Обстріл Київщини

На Київщині постраждали троє людей, серед яких дитина. Наслідки атаки зафіксували у Бориспільському, Броварському, Вишгородському, Фастівському та Бучанському районах.

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, складські приміщення та інші цивільні об’єкти.

Обстріл Харкова

У Харкові російські війська завдали повторного удару по місцю ліквідації наслідків обстрілу.

Під час гасіння пожежі загинули п’ятеро працівників екстрених служб. Серед них четверо рятувальників ДСНС та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Ще дев’ятеро надзвичайників дістали поранення.

Загинули: командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитро Бойко; пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко; пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький; водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

Також загинув співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін.

Також у місті зафіксовано влучання безпілотників поблизу житлової забудови.

Обстріл Дніпропетровщини

Дніпропетровська область протягом ночі зазнала майже 30 ворожих атак із застосуванням дронів, артилерії, ракет та авіабомб.

У Дніпрі пошкоджено підприємства, коледж, заклад культури та об’єкти інфраструктури. Поранення дістав 64-річний чоловік.

На Нікопольщині пошкоджено амбулаторію, ринок, навчальний заклад та багатоквартирний будинок. Руйнування також зафіксували у Синельниківському, Криворізькому та Павлоградському районах. У Криворізькому районі через обстріли постраждав 46-річний чоловік. Пошкоджене підприємство.

Обстріл Сум

У Сумах ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі, повідомив в.о. мера Артем Кобзар.

Постраждали троє людей, усіх госпіталізували. Ще одне влучання зафіксували у нежитлову будівлю в центральній частині міста. Верхолази ДСНС демонтували аварійні конструкції, що звисали.

Атака на Черкащину та Миколаївщину

На Черкащині сили ППО знищили три ракети та шість безпілотників. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.

На Миколаївщині під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Обстріли Донеччини

Російські війська продовжували обстріли населених пунктів Донецької області.

За даними місцевої влади, загинули двоє людей, ще щонайменше десятеро дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки, амбулаторію, гуртожиток та цивільний транспорт.

У регіонах триває ліквідація наслідків масованої атаки та підрахунок завданих збитків.

Наразі в регіонах триває ліквідація наслідків нічної атаки та підрахунок завданих збитків.

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