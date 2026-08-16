Швейцария предоставит финансовую помощь для защиты и восстановления Киево-Печерской лавры, которая получила повреждения в результате российского удара. Средства передадут через ЮНЕСКО.

Швейцария профинансирует восстановление Киево-Печерской лавры после удара РФ

Как сообщил делегат правительства Швейцарии в Украине Жак Жербе, о решении объявили во время мероприятий в Киеве, посвященных 975-летию святыни.

Речь идет о 600 тыс. швейцарских франков, что составляет около $730 тыс.

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По словам Жербе, финансирование будет направлено на меры по защите и восстановлению Киево-Печерской лавры.

Представитель Швейцарии также рассказал о встрече с министером культуры Украины Татьяной Бережной и генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани, в ходе которой стороны обсудили вопросы сохранения украинского культурного наследия.

Решение приветствовал исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига. Он обратил внимание на особое значение такой поддержки на фоне российских атак на украинские памятники культуры.

По его словам, только за два месяца до празднования 975-летия Лавра потерпела российский удар.

Сибига подчеркнул, что в то время, когда Россия пытается разрушать культурное наследие Украины и наносить удар по украинской идентичности, международные партнеры помогают сохранять исторические памятники для последующих поколений.

Украинский дипломат поблагодарил Швейцарию за поддержку и солидарность, а также Жака Жербе за участие в юбилейных мероприятиях в Киеве.

По словам Сибиги, совместные усилия Украины и ее партнеров направлены не только на сохранение национального наследия, но и на защиту важной части культурного достояния Европы и мира.

Напомним, что в ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив 611 БпЛА и 70 ракет. Силы ПВО обезвредили 582 беспилотника и 50 ракет.

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