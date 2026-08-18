У ніч проти 18 серпня російські війська атакували Україну безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 18 серпня: що відомо

У ніч на 18 серпня, починаючи з 18:00 17 серпня, російські війська запустили по Україні 147 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дрони-імітатори типу Пародія.

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Дрони летіли з районів Курська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або приглушила 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас влучання ворожих безпілотників зафіксовано на 19 локаціях, ще на трьох локаціях впали уламки збитих дронів.

Зокрема, вранці російські безпілотники атакували Київську область. У Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок. За попередніми даними, люди не постраждали.

Через тривалу повітряну тривогу Укрзалізниця також оперативно змінила рух окремих приміських поїздів на Київщині.

Деякі рейси на ніжинському та тетерівському напрямках затримувалися приблизно на 2,5 години, а на напрямку Фастів — Київ пасажирам запропонували альтернативні рейси.

Станом на ранок 18 серпня ворожа атака триває — у повітряному просторі України досі фіксують російські БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 637-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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