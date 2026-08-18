Ночная атака на Украину 18 августа: РФ запустила 147 дронов разных типов
В ночь на 18 августа российские войска атаковали Украину беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 18 августа: что известно
В ночь на 18 августа, начиная с 18:00 17 августа, российские войска запустили по Украине 147 ударных дронов типа Shahed, Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия.
Дроны летели из районов Курска, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска в России, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или нейтрализовала 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
При этом попадания вражеских беспилотников зафиксированы в 19 местах, еще в трех местах упали обломки сбитых дронов.
В частности, утром российские беспилотники атаковали Киевскую область. В Броварском районе повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом. По предварительным данным, люди не пострадали.
Из-за продолжительной воздушной тревоги Укрзализныця также оперативно изменила расписание отдельных пригородных поездов в Киевской области.
Некоторые рейсы на Нежинском и Тетеревском направлениях задерживались примерно на 2,5 часа, а на направлении Фастов — Киев пассажирам предложили альтернативные рейсы.
По состоянию на утро 18 августа вражеская атака продолжается — в воздушном пространстве Украины до сих пор фиксируют российские БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 637-й день.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.