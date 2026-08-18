Уранці 18 липня РФ атакувала ворожими безпілотниками Київщину. У Броварському районі зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури, а через тривалу повітряну тривогу Укрзалізниця оперативно змінила рух окремих приміських поїздів.

Вибух на Київщині: що відомо

Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, станом на 7:30 у Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок.

Інформації про постраждалих не надходило. В ОВА наголосили, що ворожа атака триває, та закликали жителів області залишатися у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

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Укрзалізниця змінює рух приміських поїздів

Як повідомила Укрзалізниця, через тривалу підвищену загрозу для Київщини Укрзалізниця внесла оперативні зміни у рух приміських поїздів.

На напрямку Фастів — Київ пасажирам рекомендують скористатися ранковими рейсами №6006 та №6008 Фастів-1 — Київ-Пасажирський замість №7030 Фастів-1 — Київ-Пасажирський.

У зворотному напрямку пропонують рейси №6005 та №6011 Київ-Пасажирський — Фастів-1 замість №7029 Київ-Пасажирський — Фастів-1.

Також з безпекових міркувань затримується:

поїзд №6911 Ніжин – Київ-Волинський курсує зі станції з. п. Ніжинське із затримкою 2 год. 35 хв.

поїзд №6902 Київ-Волинський – Ніжин курсує зі станції з. п. Димерка із затримкою 2 год. 30 хв.

поїзд №6604 Тетерів – Святошин курсує зі станції Клавдієво із затримкою 2 год. 30 хв.

В Укрзалізниці зазначили, що рух приміських поїздів буде відновлено після завершення повітряної тривоги. Пасажирів просять стежити за офіційними повідомленнями та оголошеннями на станціях.

Нагадаємо, що уранці 16 серпня російські війська також били по Броварському району Київської області ударними безпілотниками.

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