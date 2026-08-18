У ніч проти 18 серпня російські війська атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару постраждали, щонайменше, п’ятеро людей.

Про наслідки атаки повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на Ізюм: що відомо про постраждалих

За даними Ізюмської МВА, ворог вдарив з РСЗВ Торнадо-С по північній частині міста (в районі хлібозаводу). Внаслідок російської атаки на Ізюм 18 серпня пошкоджено щонайменше 20 приватних житлових будинків.

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Постраждали п’ятеро людей, серед них — 9-річний хлопчик. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Інформації про їхній стан наразі немає.

На місцях ударів працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки на Ізюм 18 серпня.

Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 637-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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