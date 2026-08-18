У вівторок, 18 серпня, в Україні перепоховали Євгена Коновальця – полковника Армії Української Народної Республіки, командира Січових стрільців та першого голову Проводу Організації українських націоналістів (ОУН).

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Перепоховання Євгена Коновальця 18 серпня

Прах одного з провідних діячів українського визвольного руху ХХ століття Євгена Коновальця 18 серпня перенесли з Нідерландів на Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).

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Церемонія відбулася вранці відповідно до військового поховального ритуалу з відданням військових почестей.

У ній взяли участь президент України Володимир Зеленський, представники уряду, Верховної Ради, військові, духовенство, громадські діячі та представники української історичної спільноти.

Під час перепоховання Зеленський назвав повернення Коновальця в Україну подією загальнонаціонального масштабу та відновленням історичної справедливості.

– Ми повертаємо додому видатного сина українського народу. Це взірцевий воїн та вагомий державний діяч України, полковник Євген Коновалець. Усе свідоме життя він боровся за те, щоб Україна відновилась і набула реальної незалежної сили. На превеликий жаль, тоді Україна не змогла утвердитись. Забракло єдності, забракло мудрості тогочасним політичним лідерам, забракло вміння будувати справжні зв’язки зі світом. Але час України настав. Незалежність була відновлена, і ми захистили право України бути собою, – наголосив очільник Української держави.

За його словами, вже ніхто не прибере з Києва синьо-жовті прапори, і тільки Україна обиратиме собі національний шлях.

Президент зауважив, що наразі, пам’ятаючи українську визвольну боротьбу, ми всі абсолютно точно знаємо, яких помилок не можна допускати, що потрібно Україні та на чому зосереджувати наші увагу й зусилля. А також знаємо, які в нашої держави мають бути національні орієнтири.

Зауважимо, що перепоховання Євгена Коновальця стало другим почесним перепохованням борця за незалежність України на території НВМК. У травні там перепоховали полковника Армії УНР і голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник.

У майбутньому їхні останки планують перенести на територію Українського національного пантеону.

Як прах Євгена Коновальця повернули в Україну

Раніше останки Коновальця перебували в Нідерландах, де його поховали після вбивства у 1938 році.

11 серпня 2026 року в Роттердамі відбулася церемонія ексгумації. Через три дні, 14 серпня, прах Коновальця доставили до Києва.

Його помістили у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ, де протягом кількох днів тривала церемонія прощання.

Пам’ятник, який 87 років стояв на могилі Коновальця у Роттердамі, перевезуть до його родинної садиби на Львівщині. Місце колишнього поховання в Нідерландах планують меморіалізувати.

Хто такий Євген Коновалець

Євген Коновалець народився у 1891 році. Він був українським військовим та політичним діячем, полковником Армії УНР і командиром Корпусу Січових стрільців.

Коновалець став засновником Української військової організації (УВО), а згодом – першим головою Проводу Організації українських націоналістів.

23 травня 1938 року Євгена Коновальця вбили в Роттердамі. Замах здійснив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. Після загибелі Коновальця поховали на цвинтарі Кросвейк у Нідерландах.

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