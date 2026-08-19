У середу, 19 серпня, Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 103 людини.

Про це повідомляють Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, президент Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 19 серпня: що відомо

Додому повернулися представники Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

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Серед звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

За словами Лубінця, близько 99% повернутих – це солдатський та сержантський склад. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.

Він поділився, що найстаршому звільненому з полону – 59 років, а наймолодшому – 26 років.

Крім цього, у двох воїнів був день народження вчора. Їм виповнилося по 34 та 45 років.

Лубінець уточнив, що також серед повернутих є тяжкопоранені та тяжкохворі.

Загалом від 24 лютого 2022 року в Україну вдалося повернути вже 9 716 українців, сказав омбудсмен.

Попередній обмін полоненими

26 червня Україна та Росія провели обмін полоненими. Тоді вдалося повернути 160 українців у межах третього етапу обміну в форматі 1 000 на 1 000.

За інформацією посадових осіб, всі звільнені українці були в полоні ще з 2022 року. Серед них – військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники.

Українські воїни потрапили у полон, захищаючи державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

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