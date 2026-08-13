У Росії українських військовополонених і цивільних, яких готують до обміну, спеціально “відгодовують”, щоб приховати їхній реальний фізичний стан та створити картинку нібито належних умов утримання.

Про це розповів на пресконференції керівник Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при Службі безпеки України Андрій Пастернак.

Як Росія “відгодовує” українських полонених перед обміном

– Знають всі, хто дотичний до перемовин на обмін, що ворог, знаючи, кого буде віддавати, це стосується і цивільних, приводить їх в нормальну форму процесом так званого відгодування, – заявив Андрій Пастернак.

Він уточнив, що СБУ отримує такі свідчення як від звільнених українських оборонців, так і від цивільних, яких повернули з місць несвободи.

Зараз дивляться

– Це також один із елементів тортур – знущання, коли одних не годують спеціально, а інших відгодовують для того, щоб вони мали більш-менш нормальний вигляд, – зауважив Пастернак.

За його словами, під час усіх зустрічей перемовна група наголошує російській стороні на суттєвій різниці у фізичному стані українських та російських військовополонених.

– Наші всі дуже-дуже худі. Одиниці, які плюс-мінус в нормальному фізичному стані. Їхні ж військовополонені, яких ми віддаємо на обмін, всі дійсно відгодовані, – пояснив представник СБУ.

Пастернак додав, що в Україні діють визначені норми харчування військовополонених, а місця їх утримання перевіряють міжнародні організації, зокрема МКЧХ та ООН, які стежать за дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, понад 95% українських військовополонених, опитаних Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), повідомили про катування або жорстоке поводження під час перебування в російському полоні.

Фото: Координаційний штаб

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