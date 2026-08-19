В среду, 19 августа, Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернулись 103 человека.

Прошлый обмен пленными

26 июня Украина и Россия провели обмен пленными. Тогда удалось вернуть 160 украинцев в рамках третьего этапа обмена в формате 1000 на 1000.

По информации должностных лиц, все освобожденные украинцы находились в плену еще с 2022 года. Среди них – военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники.

Сейчас смотрят

Украинские воины попали в плен, защищая государство в Мариуполе и на Азовстале, а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.