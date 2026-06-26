У п’ятницю, 26 червня, Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 160 українців у межах третього етапу обміну в форматі 1 000 на 1 000.

Про це повідомляють президент України Володимир Зеленський, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими 26 червня: що відомо

За словами Зеленського, всі звільнені українці були в полоні ще з 2022 року.

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Він додав, що серед звільнених сьогодні – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники.

Вони захищали Україну в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, вдома перебувають сім українських захисників, які відсвяткують день народження в червні, а двоє з них мали свято два дні тому.

Лубінець додав, що найстаршому з повернутих – 66 років, а наймолодшому – 26.

– Ще одна невелика деталь: у списку 21 людина, яка має однакові прізвища. Тобто це двоє або троє однофамільців, – заявив Лубінець.

26 червня керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що новий обмін військовополоненими між Україною та Росією може відбутися вже найближчими днями, не уточнивши, коли саме.

5 червня Україна та Росія провели обмін полоненими в межах другого етапу в форматі 1 000 на 1 000. Тоді додому вдалося повернути 186 українців. Серед них були 185 військових та один цивільний.

Фото: Володимир Зеленський

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