Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просить суд обрати голові правління державного Sense Bank Олексію Ступаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу прокуратура пропонує заставу у розмірі 150 млн грн.

Про це стало відомо під час трансляції судового засідання.

Керівнику Sense Bank обирають запобіжний захід

Необхідність тримання під вартою прокурор пояснив наявністю високих ризиків, яким не можна запобігти за допомогою більш м’якого запобіжного заходу.

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Серед наведених аргументів прокурор назвав ймовірне використання державного банку у приватних інтересах групи осіб та нехтування вимогами фінансового моніторингу.

Суму альтернативної застави сторона обвинувачення обґрунтувала майновим станом Ступака.

За словами прокурора, відповідно до матеріалів сторони обвинувачення, активи підозрюваного перевищують 150 млн грн. Тому менша сума застави, на його думку, не була б достатнім стримувальним фактором.

Що відомо про операцію Форест Гамп

Нагадаємо, у межах операції НАБУ і САП Форест Гамп правоохоронці розслідують обставини внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

У матеріалах слідства фігурує Sense Bank, через рахунки якого проходила частина відповідних операцій.

19 серпня голова ТСК Верховної Ради Ярослав Железняк, посилаючись на матеріали клопотання детектива НАБУ, оприлюднив деталі руху коштів, які використали для внесення застави.

За наведеними ним даними, безпосередньо з рахунків у Sense Bank на рахунок ВАКС було переказано 50 млн грн. Із них 46 млн грн надійшли від ТОВ Гіран Констракт, ще 4 млн грн — від ТОВ Пелет Сервіс.

Після цього Нацбанк повідомив про проведення позапланових перевірок Sense Bank через можливе втручання в його автоматизовану систему під час проведення цих операцій.

Регулятор має з’ясувати обставини можливого втручання, встановити факти надання керівництвом банку відповідних вказівок працівникам та перевірити дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Нацбанк підтримав ініціативу уряду щодо відсторонення Ступака від посади на період службового розслідування.

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