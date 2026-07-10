НАБУ та САП повідомили про нові встановлені факти діяльності одного з учасників злочинної організації, яку підозрюють у масштабній корупційній схемі в НАЕК Енергоатом.

Колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки підприємства оголосили нову підозру у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

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Операція Мідас: нова підозра

Колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки Енергоатому, який фігурує у матеріалах справи під псевдонімом Тенор, повідомили про підозру у легалізації коштів, одержаних у межах злочинної схеми, відомої як “шлагбаум”.

Цю схему правоохоронці викрили восени минулого року під час проведення операції Мідас.

За інформацією антикорупційних органів, упродовж 2023–2025 років підозрюваний легалізував понад 30 млн грн.

Як встановило НАБУ, за ці кошти колишній посадовець придбав два автомобілі Mercedes-Benz преміумкласу загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на острові Балі на суму в еквіваленті понад 19 млн грн, а також інші дороговартісні предмети розкоші.

– Аби унеможливити викриття фінансових транзакцій, Тенор використовував криптовалюту, а всі активи оформлював на близьку особу, – додали в НАБУ.

Як раніше з’ясували Схеми (Радіо Свобода), під псевдонімом Тенор у розслідуванні справи щодо корупції в енергетиці Мідас проходить виконавчий директор з безпеки Енергоатому Дмитро Басов.

Що відомо про справу Мідас

10 листопада 2025 року НАБУ повідомило про викриття діяльності злочинної організації, яка систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% вартості укладених контрактів.

У НАБУ заявили, що отримані кошти легалізовували через бекофіс у центрі Києва. За даними слідства, через нього пройшло близько $100 млн. У межах цього кримінального провадження про підозру повідомили вісьмом особам.

Схеми опублікували список із семи осіб: це бізнесмен, співзасновник студії Квартал-95 Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я Карлсон); Ігор Миронюк (Рокет), якого представляють як колишнього радника міністра енергетики Германа Галущенка, але в Міненерго це заперечують; виконавчий директор з безпеки Енергоатому Дмитро Басов (Тенор) і ще четверо працівників так званого бекофісу з легалізації коштів.

12 листопада 2025 року суд обрав Дмитру Басову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 40 млн грн.

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