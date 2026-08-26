Під час нічної атаки на Україну 26 серпня російські війська застосували 162 ударні та імітаційні безпілотники, зокрема реактивні Shahed.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 26 серпня: що відомо

Для нічної атаки ворог застосував:

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ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні;

безпілотники Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія.

Запуски здійснювалися з районів Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 134 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Повітряні цілі знешкоджували на Півночі, Півдні та Сході України.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях. Ще на трьох локаціях впали уламки збитих дронів.

Одним із міст, які опинилися під ударом РФ 26 серпня, став Чернігів. Вранці російські війська атакували місто реактивними безпілотниками.

Унаслідок удару спалахнув приватний житловий будинок, вогонь фактично повністю його знищив. Також пошкоджені господарські споруди, пожежа виникла у розташованому поруч магазині.

Попередньо, у знищеному будинку перебували троє людей. Під час пошукових робіт рятувальники виявили тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки. Ще одну, 14-річну дівчинку, госпіталізували.

Через загибель людей 26 серпня у Чернігові оголосили днем жалоби. У місті заборонили розважально-концертні заходи та трансляцію розважальної музики у громадських місцях.

Станом на 08:00 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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