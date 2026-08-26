Вибухи у Чернігові: росіяни знищили житловий будинок, загинули жінка та 4-річна дитина
Вибухи у Чернігові прогриміли зранку 26 серпня, коли ворог атакував місто реактивними БпЛА.
Про наслідки російської атаки повідомили у Чернігівській міській раді.
Вибухи у Чернігові 26 серпня: що відомо
Перед тим як пролунали вибухи Чернігові, Повітряні сили ЗСУ сповіщали про рух безпілотників у напрямку міста.
Внаслідок ранкового удару спалахнув приватний житловий будинок. Вогонь фактично повністю знищив оселю.
Також пошкоджені господарські будівлі, а у розташованому поруч магазині виникла пожежа.
Попередньо, під час атаки у знищеному будинку перебували троє людей.
Під час пошукових робіт на місці вибухів у Чернігові 26 серпня виявили тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки.
Ще одну 14-річну дівчинку госпіталізували до лікарні.
Наразі остаточні наслідки вибухів у Чернігові сьогодні встановлюються.
Сьогодні, 26 серпня, у Чернігові оголосили день жалоби за загиблими унаслідок ворожої атаки.
У цей день заборонено проведення розважально-концертних заходів, а також трансляцію розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі, ресторанного господарства та в громадському транспорті.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.