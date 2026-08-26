Вибухи у Чернігові прогриміли зранку 26 серпня, коли ворог атакував місто реактивними БпЛА.

Про наслідки російської атаки повідомили у Чернігівській міській раді.

Вибухи у Чернігові 26 серпня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи Чернігові, Повітряні сили ЗСУ сповіщали про рух безпілотників у напрямку міста.

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Внаслідок ранкового удару спалахнув приватний житловий будинок. Вогонь фактично повністю знищив оселю.

Також пошкоджені господарські будівлі, а у розташованому поруч магазині виникла пожежа.

Попередньо, під час атаки у знищеному будинку перебували троє людей.

Під час пошукових робіт на місці вибухів у Чернігові 26 серпня виявили тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки.

Ще одну 14-річну дівчинку госпіталізували до лікарні.

Наразі остаточні наслідки вибухів у Чернігові сьогодні встановлюються.

Сьогодні, 26 серпня, у Чернігові оголосили день жалоби за загиблими унаслідок ворожої атаки.

У цей день заборонено проведення розважально-концертних заходів, а також трансляцію розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі, ресторанного господарства та в громадському транспорті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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