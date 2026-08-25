У Харкові російські війська завдали удару реактивним дроном в Основʼянському районі. Щонайменше троє постраждалих, пошкоджено приватні будинки та легкові авто.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові: які наслідки 25 серпня

У Харкові зафіксовано удар ворожого реактивного дрону в Основʼянському районі.

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За інформацією ОВА, троє людей зазнали гострої реакції на стрес в Основ’янському районі.

Згодом стало відомо, що пошкоджено щонайменше шість приватних будинків та п’ять легкових автомобілів. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Крім цього, вдень 25 серпня окупанти обстріляли Ізюм Харківської області. Внаслідок цієї атаки п’ятеро людей зазнали поранень, зокрема, 16-річна дівчина. Ще п’ятеро людей дістали гостру реакцію на стрес, серед них є 11-річна дівчинка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 644-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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