Російські військові з бригади ГРОМ Каскад у понеділок, 26 липня, завдали удару реактивним дроном Герань-4 по магазину АТБ у Чернігові.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Який підрозділ ЗС РФ завдав удару по АТБ в Чернігові

Запуск дрона здійснили росіяни зі складу бойової групи №3 окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ Каскад. Старший групи – Сєрґунін А. О.

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– Воєнні злочинці запустили безпілотник, який був обладнаний відеокамерою, із дронопорту в населеному пункті Навля Брянської області. Ідентифікація безпосередніх виконавців злочину та інших причетних триває, – йдеться у повідомленні.

Окрема бригада безпілотної авіації ГРОМ Каскад входить до структури військово-космічних сил РФ.

Підрозділ спеціалізується на завданні ударів далекобійними безпілотниками, зокрема по цивільних об’єктах на території України.

– Ця бригада має репутацію підрозділу для так званої елітної касти росіян – зокрема, чиновників, депутатів, бюрократів, тощо. Так звані привілейовані мають можливість укласти короткостроковий кількамісячний контракт і, не наближаючись до зони бойових дій, отримати статус учасника війни проти України, – розповіли в ГУР.

Нагадаємо, вдень 26 липня під час російської атаки на Чернігів безпілотник влучив у супермаркет АТБ у мікрорайоні ЗАЗ.

Внаслідок російського удару загинули двоє людей, зокрема дитина. Ще 25 осіб отримали поранення. Серед постраждалих – четверо дітей: хлопці віком 11, 17 і 10 років та дівчинка 2024 року народження.

Начальник Нацполіції Чернігівської області Володимир Тимошко повідомив, що російський реактивний безпілотник Герань-4, яким вдень 26 липня атакували АТБ у Чернігові, мав відеокамеру.

Російські військові цілеспрямовано атакували цивільний об’єкт, аби спричинити якомога більшу кількість жертв.

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