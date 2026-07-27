ГУР встановило підрозділ РФ, який завдав удару дроном по АТБ у Чернігові
- ГУР встановило підрозділ РФ, який атакував АТБ у Чернігові 26 липня.
- Удар завдала окрема бригада безпілотної авіації ГРОМ Каскад.
Російські військові з бригади ГРОМ Каскад у понеділок, 26 липня, завдали удару реактивним дроном Герань-4 по магазину АТБ у Чернігові.
Про це повідомляє ГУР Міноборони.
Який підрозділ ЗС РФ завдав удару по АТБ в Чернігові
Запуск дрона здійснили росіяни зі складу бойової групи №3 окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ Каскад. Старший групи – Сєрґунін А. О.
– Воєнні злочинці запустили безпілотник, який був обладнаний відеокамерою, із дронопорту в населеному пункті Навля Брянської області. Ідентифікація безпосередніх виконавців злочину та інших причетних триває, – йдеться у повідомленні.
Окрема бригада безпілотної авіації ГРОМ Каскад входить до структури військово-космічних сил РФ.
Підрозділ спеціалізується на завданні ударів далекобійними безпілотниками, зокрема по цивільних об’єктах на території України.
– Ця бригада має репутацію підрозділу для так званої елітної касти росіян – зокрема, чиновників, депутатів, бюрократів, тощо. Так звані привілейовані мають можливість укласти короткостроковий кількамісячний контракт і, не наближаючись до зони бойових дій, отримати статус учасника війни проти України, – розповіли в ГУР.
Нагадаємо, вдень 26 липня під час російської атаки на Чернігів безпілотник влучив у супермаркет АТБ у мікрорайоні ЗАЗ.
Внаслідок російського удару загинули двоє людей, зокрема дитина. Ще 25 осіб отримали поранення. Серед постраждалих – четверо дітей: хлопці віком 11, 17 і 10 років та дівчинка 2024 року народження.
Начальник Нацполіції Чернігівської області Володимир Тимошко повідомив, що російський реактивний безпілотник Герань-4, яким вдень 26 липня атакували АТБ у Чернігові, мав відеокамеру.
Російські військові цілеспрямовано атакували цивільний об’єкт, аби спричинити якомога більшу кількість жертв.