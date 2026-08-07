РФ завдає ударів по бізнесу: головні виклики, що буде з цінами та як може допомогти держава

Серпень розпочався для українського бізнесу черговим важким випробуванням. Низка прицільних та масованих комбінованих атак РФ призвела до втрати ключових логістичних хабів України. Під прицілом опинилися складські площі ритейлерів, автоімпортерів, поштових операторів і виробників побутових товарів. Є загиблі та поранені, а майнові збитки досі підраховуються.

Уряд терміново збирає підприємців на антикризові наради, адже постраждалі компанії чекають реальних кроків – від пільгового кредитування до перегляду лімітів воєнного страхування.

Про те, чому Росія намагається копіювати тактику ударів по логістиці та складах Wildberries, чи зможе український ринок утримати ціни та як держава може допомогти підприємствам вистояти – детальніше у матеріалі Фактів ICTV.

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Наслідки обстрілів українського бізнесу

Увечері 4 серпня російський безпілотник завдав удару по Дніпру, знищивши один зі складів корпорації Біосфера, де зберігалися запаси готової продукції.

Вже наступного дня, 5 серпня, армія РФ здійснила масовану атаку по Україні, випустивши 115 безпілотників та 28 ракет, жодну з яких не вдалося збити. Внаслідок цього пошкоджено сортувальний центр Нової пошти в Києві.

Ударів також зазнали об’єкти Епіцентру – знищено їхні логістичні центри та завод, є загиблий і поранені. Окрім цього, російська ракета поцілила по логістичному комплексу мережі Novus.

У Броварах Росія повністю зруйнувала найбільший логістичний хаб компанії Rozetka, який тепер не підлягає відновленню. Також постраждали два розподільчі центри мережі Сільпо, де внаслідок атаки загинули шестеро людей.

Серед інших руйнувань – знищений склад автозапчастин Toyota та логістичний комплекс 3PL-партнера, в якому зберігалися товарні запаси ТОВ ПУМА Україна. Зазнала втрат і компанія Intertop Ukraine, чий логістичний склад знищено вщент.

Зважаючи на масштаби руйнувань, уряд ініціював зустріч із представниками бізнесу для напрацювання рішень щодо підтримки логістичного сектору.

Після цього засновник та СЕО корпорації Біосфера Андрій Здесенко, оцінивши збитки підприємства через удар по складу орієнтовно у 150 млн грн, наголосив на потребі змін у Державній програмі страхування воєнних ризиків.

Він запропонував підвищити нинішній ліміт у 30 млн грн на одну юридичну особу та поширити дію страхування не тільки на будівлі та обладнання, а й на сировину та готову продукцію.

Крім цього, співзасновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін наголосив, що постраждалі підприємства потребують дієвих державних механізмів для мінімізації втрат, зокрема функціонального та доступного страхування, пільгового оподаткування та кредитування на відбудову.