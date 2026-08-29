Найбільше загиблих внаслідок детонації у селі Мила на Київщині – це підопічні та персонал закладу для людей похилого віку. Також одна людина загинула в автомобілі, ймовірно, це був Дмитрівський сільський глава Тарас Дідич.

Про це розповіла річниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві Світлана Водолага у коментарі журналістці Фактів ICTV Христині Гавриш.

Детонація на Київщині: які наслідки

У перші секунди після прибуття рятувальних підрозділів вдалося врятувати 10 людей, які перебували на вулиці та в переходах. Загалом протягом ночі рятувальники разом із поліцейськими евакуювали близько 400 осіб.

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Остаточні збитки та кількість пошкоджених або знищених домоволодінь вдасться з’ясувати після того, як рятувальні бригади разом із правоохоронцями та місцевою владою обстежать кожну оселю та двір.

Головне завдання ДСНС зараз – це ліквідація наслідків в епіцентрі вибуху та перевірка прилеглої території. Це комплексна робота, яка потребує часу, стверджує речниця ДСНС.

За її словами, оскільки періодично відбувається повторна детонація, то територію навколо епіцентру вибухів у селі Мила на Київщині оточено, щоб цивільні не наражалися на небезпеку.

Як тільки піротехніки перевірять домоволодіння і там стане безпечно, то людей почнуть пропускати до домівок за речами, пояснила вона. Наразі роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами, загрозою ракетних і дронових атак, а також пожежами на сусідніх логістичних центрах та складах через удари РФ.

За попередньою інформацією, більшість загиблих – це підопічні та персонал закладу для людей похилого віку. Також одна людина загинула в автомобілі – попередньо, це глава ОТГ.

Як стверджує речниця ДСНС, до повного обстеження території піротехніками заходити у двори, на городи чи до будинків небезпечно, оскільки там можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.

Водолага додала, що наразі працює оперативний штаб, де правоохоронці приймають від громадян заяви про пошкоджене або знищене майно.

Раніше повідомлялося, що внаслідок детонації у селі Мила на Київщині загинули 37 людей, зокрема, Дмитрівський сільський глава Тарас Дідич. Крім цього, є десятки постраждалих.

Фото : МВС

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