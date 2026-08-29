В Україні проведуть аудит складів із зброєю після детонації на Київщині
- Міноборони та Генштаб ЗСУ ініціювали повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів у Силах оборони та на підприємствах ОПК.
- Приводом стала трагедія у селі Мила на Київщині, після якої військове керівництво наголосило на категоричній забороні розташування вибухівки поруч із житловими будинками.
Усі відповідальні керівники складових Сил безпеки та оборонно-промислового комплексу повинні провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. Подібні об’єкти не мають перебувати поруч із житловими будинками.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ.
В Україні проведуть аудит місць розміщення боєприпасів
– Схиляємо голови у глибокій скорботі разом із кожною родиною, яка втратила близьких через жахливу трагедію в селі Мила на Київщині. Розміщення складів із вибухівкою поруч із житловими будинками неприпустимо, – зазначили в Міноборони.
Керівники всіх складових Сил безпеки та оборони, а також вітчизняного оборонно-промислового комплексу мають провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів.
Як заявили у Міноборони, головна вимога – такі об’єкти за жодних обставин не повинні розташовуватися поруч із житловими будинками.
Наразі у Бучанському районі продовжується ліквідація наслідків надзвичайної події. На місці працюють рятувальники, медичний персонал і поліцейські. Громади долучилися до процесу та надають підтримку для порятунку людей.
Водночас у Міноборони наголосили, що Росія обов’язково понесе відповідальність за кожен злочин, вчинений проти українців.
У Генеральному штабі додали, що залишається чинним розпорядження головнокомандувача ЗСУ про заборону облаштування складів зброї та боєприпасів поблизу цивільної забудови або місць перебування цивільних.
Станом на 14:50 29 серпня, відомо про 37 загиблих і 15 поранених внаслідок детонації в селі Мила Київської області. Як повідомляють в Міноборони, ще двох людей досі намагаються знайти під завалами.