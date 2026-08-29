Больше всего погибших в результате детонации в селе Мила на Киевщине – это подопечные и персонал заведения для пожилых людей. Также один человек погиб в автомобиле, вероятно это был Дмитровский сельский глава Тарас Дидич.

Об этом рассказала годовщина Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага в комментарии журналистке Фактов ICTV Кристине Гавриш.

Детонация в Киевской области: какие последствия

В первые секунды после прибытия спасательных подразделений удалось спасти 10 человек, находившихся на улице и в переходах. Всего ночью спасатели вместе с полицейскими эвакуировали около 400 человек.

Сейчас смотрят

Окончательный ущерб и количество поврежденных или уничтоженных домовладений удастся выяснить после того, как спасательные бригады вместе с правоохранителями и местными властями обследуют каждый дом и двор.

Главная задача ГСЧС сейчас – это ликвидация последствий в эпицентре взрыва и проверка прилегающей территории. Это комплексная работа, которая требует времени, утверждает спикер ГСЧС.

По ее словам, поскольку периодически происходит повторная детонация, то территория вокруг эпицентра взрывов в селе Мила на Киевщине оцеплена, чтобы гражданские не подвергались опасности.

Как только пиротехники проверят домовладение и там станет безопасно, людей начнут пропускать в дома за вещами, объяснила она. В настоящее время работы осложняются постоянными воздушными тревогами, угрозой ракетных и дроновых атак, а также пожарами на соседних логистических центрах и складах из-за ударов РФ.

По предварительной информации, большинство погибших – это подопечные и персонал заведения для пожилых людей. Также один человек погиб в автомобиле – предварительно, это глава ОТО.

Как утверждает спикер ГСЧС, до полного обследования территории пиротехниками заходить во дворы, на огороды или в дома опасно, поскольку там могут оставаться взрывоопасные предметы.

Водолага добавила, что работает оперативный штаб, где правоохранители принимают от граждан заявления о поврежденном или уничтоженном имуществе.

Ранее сообщалось, что в результате детонации в селе Мила в Киевской области погибли 37 человек, в частности, Дмитровский сельский глава Тарас Дидич. Кроме того, есть десятки пострадавших.

Фото : МВД

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.