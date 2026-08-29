Внаслідок детонації у селі Мила на Київщині загинули 27 людей. Серед них – Дмитрівський сільський глава Тарас Дідич, який очолював громаду з 1994 року. Він загинув, прибувши на місце події одним із перших.

Про це повідомляють керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко та міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Детонація на Київщині: що відомо про постраждалих

Загиблий Тарас Дідич залишався з громадою у найважчі часи, зокрема, під час російської окупації.

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– Він одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям, бо не міг інакше. Понад 30 років, із 1994 року, Тарас Тарасович очолював громаду, жив її проблемами, знав кожну вулицю і село. Він завжди залишався зі своїми людьми, – зазначив Калашник.

Ще 42 особи, зокрема четверо дітей, зазнали травм різного ступеня тяжкості. Наразі із зони надзвичайної події вже евакуйовано 381 людину, серед яких – 59 дітей.

На місці тривають масштабні аварійно-рятувальні та протипожежні роботи. Рятувальники розбирають завали, обстежують прилеглі території та намагаються загасити пожежі.

Усі медичні служби працюють у посиленому режимі. Зокрема, із 42 постраждалих семеро осіб госпіталізовано до лікарень, іншим надали необхідну медичну допомогу.

У Дмитрівці розгорнули оперативний штаб при сільраді для підтримки постраждалих мешканців. Тут люди можуть отримати гаряче харчування, психологічну допомогу та подати звернення щодо збитків.

За попередніми оцінками, пошкоджень різного ступеня зазнали близько 50 житлових будинків. Для громадян, які втратили дах над головою, організували місця для тимчасового проживання.

Ввечері 28 серпня внаслідок російської атаки відбулася детонація у селі Мила Київської області. У Бучанському районі після удару РФ спалахнула масштабна пожежа, яка супроводжувалася серією детонацій та призвела до людських жертв.

Село Мила, де відбувається детонація, входить до складу Дмитрівської територіальної громади на Київщині.

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