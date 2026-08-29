Україна та США продовжують роботу над довгостроковою оборонною співпрацею у сфері безпілотних технологій. Наразі процес перебуває на етапі випробування українських дронів американською стороною.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час спілкування із журналістами.

Паліса розповів про Drone Deal

За словами Паліси, відповідальним за напрямок Drone Deal є голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

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— Нині, наскільки мені відомо, в силу моєї залученості до процесу, м’яч на полі Сполучених Штатів, — зазначив Паліса, пояснюючи поточний етап переговорів.

Він розповів, що американській стороні надали можливість обрати певні типи безпілотників, які її найбільше цікавлять. Зразки різних українських виробників уже можуть бути представлені для випробувань у США.

Після завершення тестування американська сторона має визначитися з конкретними типами дронів, які її зацікавлять.

Що передбачає Drone Deal

Drone Deal — запропонований Україною формат довгострокової оборонної співпраці з міжнародними партнерами. Його мета — не лише постачання готового озброєння, а й спільний розвиток військових технологій, виробництво зброї та обмін практичним досвідом.

Концепція передбачає можливість спільної роботи над безпілотниками, ракетами та боєприпасами, а також інтеграцію українських технологій із системами країн-партнерів.

Окремий напрямок — технологічний обмін. Україна може запропонувати союзникам власні розробки та досвід їхнього застосування в умовах сучасної війни. Натомість партнери можуть поділитися передовими технологіями та рішеннями, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Передбачається також створення комплексної системи, яка поєднуватиме безпілотні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та компоненти ППО.

Україна розглядає Drone Deal як модель спільного створення нових оборонних спроможностей, а не просто механізм закупівлі чи передачі озброєння.

Одним із перших партнерів, якому Україна запропонувала такий формат співпраці, стали Сполучені Штати.

У березні повідомлялося, що Україна запропонувала США масштабну угоду щодо виробництва дронів на десятки мільярдів доларів. Йдеться про можливий контракт на суму від $35 до $50 млрд, який міг би діяти протягом багатьох років.

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