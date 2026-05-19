Україна заявила, що США прагнуть отримати передачу технологій і доступ до прав інтелектуальної власності від Києва в межах угоди щодо дронів (Drone Deal), яка наразі очікує схвалення на найвищому політичному рівні.

Про це повідомила особа, обізнана з перебігом переговорів, пише Bloomberg.

США зацікавилися українськими бойовими дронами

За словами співрозмовника, Міністерство оборони США попросило провести випробування низки українських оборонних розробок, зокрема дронів і систем радіоелектронної боротьби, оскільки Вашингтон розглядає можливість їхньої закупівлі для військового використання.

Як додало джерело, угоду ще не фіналізували.

Зростання інтересу з боку США свідчить про те, що найбільша армія світу прагне скористатися досвідом у сфері дронів, який Україна здобула за чотири роки боротьби проти російського вторгнення.

Завдяки поєднанню нових технологій і тактик українські сили змогли завдавати ударів углиб території Росії, стримувати, а в деяких випадках навіть відкидати назад просування більшої армії Москви на полі бою.

ЗСУ також можуть завдавати значної шкоди нафтовим об’єктам, які допомагають фінансувати воєнну машину Кремля.

Під час переговорів зі США Україна наголошувала, що її озброєння вже пройшло масштабну перевірку в бойових умовах, однак Вашингтон хоче оцінити ці розробки всередині країни за участю власних військових перед тим, як рухатися далі.

За словами джерела, США також зацікавлені в отриманні доступу до критично важливих технологій і, потенційно, до прав інтелектуальної власності, що дозволило б їм відтворювати це обладнання.

На початку цього місяця США надіслали Києву проєкт листа про наміри із запитом на проведення випробувань української військової продукції.

У разі відбору систем можуть бути укладені контракти, повідомила ще одна людина, обізнана з питанням.

За словами співрозмовника, документ не містить конкретних деталей або масштабу потенційної угоди й не є повноцінною домовленістю.

– У результаті роботи з Державним департаментом і Пентагоном було розроблено проєкт рамкового документа, який наразі розглядається обома сторонами на різних інституційних рівнях, – заявила посол України у США Ольга Стефанішина. Ми налаштовані на взаємовигідну співпрацю, яка посилить спроможності наших Збройних сил.

Посольство України відмовилося відповідати на конкретні запитання щодо механізмів передачі технологій. У Пентагоні не відповіли на запит про коментар.

Україна розвинула військові технології

Київ і Вашингтон почали переговори щодо угоди про постачання українського озброєння до США ще кілька років тому – після того, як Україна зазнала російського нападу.

Відтоді Україна стрімко розвинула передові військові технології, насамперед безпілотники, які виявилися критично важливими у війні.

Військові планувальники в Києві роблять ставку на ці технології, щоб мати змогу протистояти значно більшому противнику як за чисельністю особового складу, так і за економічними ресурсами.

Ці досягнення також отримали схвальні оцінки від адміністрації США. Міністр армії США Ден Дрісколл назвав операційну систему української мережі дронів “абсолютно неймовірною”.

– Вона повністю інтегрує кожен дрон, кожен сенсор і кожну вогневу платформу в єдину мережу, — сказав Дрісколл цього місяця на слуханнях у Комітеті Сенату США з питань збройних сил. У нас такої немає.

За словами представника галузі, який попросив про анонімність, проєкт документа, схоже, структурований не як традиційна угода про передачу технологій, а як механізм, що дозволить американським військовим тестувати й оцінювати українські системи для формування власних майбутніх вимог.

Окрім цього, США можуть бути зацікавлені в технологічному компоненті, який є унікальним для України: системах кінцевого наведення на основі штучного інтелекту, навігації без GPS, захищених від глушіння каналах передачі даних, а також у перевіреній у боях доктрині їхнього застосування.

Пентагон також може використовувати українські системи як базу для порівняння з американськими розробками.

