Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ прагне укласти зі Сполученими Штатами Drone Deal — масштабну угоду про співпрацю у сфері безпілотників та оборонних технологій.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю програмі Face the Nation на CBS News.

Зеленський про Drone Deal зі США

За словами президента, Україна пропонувала Вашингтону укласти першу двосторонню Drone Deal.

Зараз дивляться

Зеленський зазначив, що американська сторона висловлювала інтерес до тестування українських безпілотних систем різного типу — повітряних, наземних і морських.

— Ми хотіли укласти першу Drone Deal зі Сполученими Штатами. США хотіли протестувати всі типи наших дронів. Ми погодилися на те, як вони хотіли випробовувати, використовувати для тренувань та застосовувати наші системи в повітрі, на землі та на морі. Але ми досі не маємо двосторонньої Drone Deal — великого рамкового документа, — сказав президент.

Зеленський додав, що очікує підтримки з боку президента США Дональда Трампа для запуску такого формату співпраці.

— Нам потрібно вести переговори, а не просто говорити про це. Зробити необхідні кроки й зробити це якнайшвидше. Для цього нам потрібно, щоб президент Трамп сказав “так”, – наголосив Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що Україна вже має подібні домовленості з окремими країнами Європи та Близького Сходу, а також готує нову угоду з Європейським Союзом.

Що відомо про Drone Deal

Drone Deal — це формат довгострокової оборонної співпраці, який Україна пропонує міжнародним партнерам для спільного розвитку військових технологій, виробництва озброєння та обміну досвідом.

За задумом української сторони, така модель поєднує виробництво та постачання дронів, ракет, боєприпасів, інтеграцію українських технологій із системами союзників, а також технологічний обмін.

Ключова ідея Drone Deal полягає у взаємному обміні можливостями: Україна може запропонувати партнерам власні розробки та практичний досвід сучасної війни, тоді як союзники — доступ до передових технологій і рішень у сфері протиповітряної оборони.

Також концепція передбачає створення ширшої системи захисту, яка включає безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби та компоненти ППО. Йдеться не лише про постачання зброї, а й про спільне створення нових оборонних рішень.

Одним із перших партнерів, якому Україна запропонувала такий формат співпраці, стали Сполучені Штати.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна та Європейський Союз домовилися активізувати роботу над форматом Drone Deal.

За словами глави держави, відповідної домовленості вдалося досягти під час переговорів із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Тоді Зеленський заявляв, що сторони також обговорили європейський пакет підтримки та графік першого траншу для реалізації спільних проєктів у сфері дронів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.