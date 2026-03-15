Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у підписанні масштабної угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо виробництва безпілотників.

Україна хоче підписати з США угоду на $35–50 млрд

Йдеться про можливий контракт на суму від $35 до $50 млрд, який міг би діяти протягом багатьох років.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі з журналістами у суботу.

– Я хотів підписати угоду на суму близько 35-50 мільярдів. У нас були такі потужності. Це велика угода щодо дронів на довгі роки. І навіть якщо деякі морські дрони не працюватимуть через два роки, наприклад, з огляду на нові технології, то будуть нові підводні дрони. Ми працюємо над такими речами, – сказав Зеленський.

За його словами, Україна запропонувала США таку співпрацю ще майже рік тому. Ідея полягає в тому, що українська сторона надає технологічну систему виробництва, а американська сторона визначає, які саме компанії братимуть участь у проєкті.

– Йдеться про систему, у якій можуть працювати 200 компаній. І вибір робитиме саме сторона Сполучених Штатів. Можна обирати: сьогодні, наприклад, цей перехоплювач хороший. Завтра інший, інша компанія з новою технологією – можна змінювати, бо треба бути гнучкими, – пояснив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що офіційної відповіді від США щодо цієї пропозиції Україна поки не отримала, однак інтерес до неї є.

– Ми також готові до варіанту спільного виробництва. Спільне виробництво у США – це буде підприємство на умовах 50/50. Ми згодні на це. Розподіл – 50% наших інженерів, 50% американських інженерів. І у нас буде велике виробництво дронів, і найголовніше, що ці дрони будуть доступні для використання двома країнами: Україною та США, – наголосив він.

Президент також додав, що у разі мирного часу та потреби Сполучених Штатів у більшій кількості безпілотників вони матимуть пріоритетне право на отримання необхідного обсягу.

Пов'язані теми:

