В Украине определили четыре потенциальных перехватчика, способных противодействовать российским реактивным Шахедам. Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара во время общения с журналистами.

Украина испытала перехватчики реактивных Шахедов

По словам Хмары, Минобороны продолжает искать эффективные средства противодействия реактивным беспилотникам, использование которых наращивает Россия.

Отмечается, что четыре таких перехватчика уже прошли полевые испытания. Теперь их необходимо максимально быстро довести до нужного уровня и перейти к серийному производству.

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По словам главы Минобороны, речь идет о масштабировании производства до тысяч единиц.

Потребность в новых средствах перехвата возросла на фоне изменения тактики российских атак. С ночи 27 августа РФ фактически непрерывно запускает в направлении столичного региона небольшие группы беспилотников, значительную часть которых составляют реактивные БПЛА.

Такие аппараты способны двигаться в несколько раз быстрее дронов с пропеллерными двигателями, что затрудняет их перехват.

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса ранее заявил, что Россия существенно нарастила применение реактивных БПЛА и, вероятно, продолжит увеличивать их количество.

В то же время Силы обороны уже получили первый украинский реактивный дрон-перехватчик Alexa Spatium. В Минобороны сообщали, что он предназначен для борьбы со скоростными воздушными целями, в частности с реактивными беспилотниками.

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