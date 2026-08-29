Україна шукає варіанти протидії російським реактивним дронам, атаки якими РФ останнім часом суттєво посилила.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса під час спілкування з представниками ЗМІ.

Удари реактивних дронів по Україні: що кажуть в ОП

– Росіяни суттєво наростили використання саме реактивних БпЛА. І їхня кількість буде далі зростати, тому що росіяни бачать їхню ефективність, – наголосив Павло Паліса.

Зараз дивляться

Він додав, що Україна буде адаптуватися, але потрібен певний час, оскільки “засоби нападу завжди випереджають засоби захисту”.

Паліса зазначив, що наявні у нас дрони-перехоплювачі, які можна було би застосовувати проти реактивних БпЛА, поки що не демонструють потрібної ефективності.

– Але ми розуміємо цю проблему, шукаємо варіанти її вирішення, – запевнив Паліса.

Водночас високу ефективність у протидії реактивним дронам зараз показують переносні зенітно-ракетні комплекси та авіація.

Як відомо, протягом останніх днів РФ суттєво посилила удари реактивними дронами по Україні. Головним напрямком удару є Київ та Київська область.

Ворог завдав значних руйнувань логістичним об’єктам великих українських ритейлерів. Зокрема, постраждали склади Roshen, Фори, Comfy, а також склад мережі Коло, яка є частиною компанії Varus.

Крім того, знищено складський комплекс, де згоріли десятки тисяч книг українських книжкових мереж та видавництв.

Ввечері 28 серпня під час атаки РФ сталося влучання у місце зберігання боєприпасів у селі Мила Бучанського району на Київщині. Розпочалася детонація, було евакуйовано майже 400 людей. Станом на зараз відомо про 37 загиблих та десятки постраждалих.

29 серпня реактивні дрони від ранку атакували Київ, внаслідок чого загинула дворічна дитина.

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