В Україні успішно протестували безпілотники-перехоплювачі, які здатні в автономному режимі збивати дрони-камікадзе Shahed. Унікальна технологія повністю автоматизує 95% процесу полювання за ворожими цілями – від моменту зльоту до ліквідації об’єкта.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Як українські дрони автономно збивають Shahed

За словами Федорова, Україна масштабує перехоплювачі нового покоління, які автономно збивають Shahed.

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Міністр оборони розповів, що учасник маркетплейсу Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення – від запуску Shahed до його знищення.

Зазначається, що розробка успішно пройшла бойове випробування у Харківській області.

– Оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed, – йдеться у повідомленні.

Завдяки підтримці Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік, уточнив міністр оборони України.

За його словами, автономні технології дають можливість швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста. Він додав, що Україна масштабує рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах.

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