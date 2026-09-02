Україна подала Єврокомісії запит на кілька мільярдів євро для посилення протиповітряної оборони, зокрема для закупівлі ракет PAC-3 для систем Patriot. Країни ЄС уже розглядають заявку Києва.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі.

Україна запросила в ЄС мільярди на ракети до Patriot

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія отримала новий запит України на виплату коштів у межах кредиту ЄС на €90 млрд.

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Йдеться про кілька мільярдів євро, які Київ планує використати для посилення української ППО, зокрема на ракети PAC-3 для систем Patriot.

– Сьогодні я можу підтвердити, що ми отримали новий запит на виплату. Він становить кілька мільярдів євро і має покрити витрати на протиповітряну оборону України, включно з високоефективними системами протиповітряної оборони PAC-3, – заявила президентка Єврокомісії.

Наразі запит України розглядають держави-члени Євросоюзу. Фон дер Ляєн зазначила, що процес рухається у правильному напрямку.

Як ЄС та Україна працюють над проєктом Freya

Паралельно Євросоюз разом з Україною продовжує роботу над проєктом Freya. Він передбачає створення європейської системи протиракетної оборони.

Фон дер Ляєн також нагадала, що кредит ЄС на підтримку України загальним обсягом €90 млрд уже працює.

За її словами, з червня €8,5 млрд із цих коштів виділили на безпілотники та ракети для України. Частину фінансування також планують спрямувати на закупівлю винищувачів у європейських виробників.

Нагадаємо, наступного тижня Євросоюз запустить нову робочу групу високого рівня з питань оборони. До неї увійдуть політичні та військові представники країн ЄС, а також України та Великої Британії.

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